La inauguración de Tokio 2020 estará acompañada por un tema de Evangelion

Tras haber sido cancelados el año pasado por la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estarán de regreso y todo parece indicar que su ceremonia de apertura estaría acompañada por un tema de Evangelion.

Según lo informa Gendai News, los ensayos ya se empezaron a llevar a cabo en la capital nipona y los transeúntes aseguran haber escuchado fragmentos de la canción Tsubasa wo Kudasai.

“Los ensayos para la apertura continúan en el Estadio Nacional. El sonido ha estado bastante alto, algo que ha permitido a los transeúntes escuchar fragmentos como ‘Ima watashi no negaigoto ga kanau naraba’, que corresponden a la canción ‘Tsubasa wo Kudasai’”

今もって国立競技場で開会式のリハーサルは続いているようです

音がめちゃ外に漏れている中、先ほど「今、私の願い事が叶うならば」と「翼をください」の出だしが聞こえてきたような気が…

まさかシンエヴァ⁉︎ どんな演出をする気なんだ開会式で! — 日刊ゲンダイ ニュース記者 (@gendai_news) June 27, 2021

Vale la pena destacar que este tema solo fue asociado con Evangelion después de que Megumi Hayashibara le hiciera un cover en Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance y la pieza original en realidad es una canción folclórica japonesa de los años 70.

Via: Gendai News