¿Será Doomguy el último personaje DLC de Smash Ultimate? Eso piensan los fans

Tras haber revelado a Kazuya como el más reciente personaje DLC para Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai también reveló que el siguiente en llegar al popular juego de peleas será el último. No sabemos quién podría ser, pero la comunidad cree que Doomguy, de DOOM, suena como una muy buena probabilidad.

Otros dos peleadores rumoreados, Lloyd de Tales of Symphonia y Dante de Devil May Cry, llegaron a Smash como trajes para Mii, así que inmediatamente quedan descartados como personajes DLC. Esto ha llevado a pensar que Doomguy podría ser el nuevo guerrero DLC para el título.

If we got the Dragonborn and vault boy as mii costumes, does this mean doomguy MIGHT get in as a costume too or a fighter? 🤔🤨 pic.twitter.com/ihVUIVdwMs

— 💜Arial💜🏳️‍🌈 (@Manic_Mand0) June 28, 2021