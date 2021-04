La Epic Games Store regalará Alien Isolation la próxima semana

Es momento de ingresar a la Epic Games Store y descargar tres juegos completamente gratis para PC. Aunque la selección de esta semana no está compuesta de títulos altamente conocidos, como previas semanas, Alien Isolation, el aterrador survival horror, llegará a esta plataforma la próxima semana.

Por lo mientras, tienes hasta el 22 de abril para conseguir:

–The First Tree: un juego de aventuras protagonizado por un zorro.

–The Pillars of the Earth de Ken Follett: una adaptación de la novela del mismo nombre que nos ofree una aventura de point and click en Inglaterra del siglo XII.

–Deponia: The Complete Journey: una serie de aventuras cómicas.

Después, del 22 al 29 de abril, todos los interesados podrán adquirir Alien Isolation, considerado como uno de los mejores juegos de horror de los últimos años, completamente gratis, así como Hand of Fate 2, un título que combina las cartas con un combate en tercera persona.

Vía: Epic Games Store.