¡La aplicación oficial de Funimation llega mañana mismo a Nintendo Switch!

Después de varios rumores, Funimation ha confirmado de forma oficial que su aplicación para el Nintendo Switch estará disponible a partir de mañana. La mala noticia es que por el momento solamente estará disponible en Estados Unidos y Canadá, y deberemos esperar un poco más para su llegada a México y otros país de Latinoamérica.

You’ll never put it down again. Anime arrives on the Nintendo Switch for the very first time via the refreshing new look of the Funimation App. Coming tomorrow! @NintendoAmerica

— Funimation (@FUNimation) December 14, 2020