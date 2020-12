Ex-presidente de Gainax, estudio responsable por Evangelion, es sentenciado a prisión

“El acusado me pidió tomarme fotografías inapropiadas para que así pudiera recomendarme como una actriz de voz. No sabía cómo funcionaba, pero me dijo que eran necesarias para el marketing, así que accedí, aunque yo no quería. Hubo veces en las que me negué, pero hubo otras en las que no tuve elección porque estaba actuando conforme me había dicho.”