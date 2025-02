Kirby: Planet Robobot llegaría al Switch

Previamente, Nintendo había mencionado que seguirán apoyando al Switch tras el lanzamiento del Switch 2. Aunque por el momento no hay información clara de cómo harán esto, una reciente filtración nos da una idea de los planes que tiene la compañía para su consola del momento, e involucran a Kirby y a una de sus entregas más amadas.

Por medio de sus redes sociales, NateTheHate, famoso insider, asegura que un port de Kirby: Planet Robobot llegaría al Nintendo Switch en un futuro. Este trabajo sería similar a lo que vimos con Luigi’s Mansion 2 HD el año pasado, por lo que podríamos ver un trabajo sencillo, pero que cumpla muy su objetivo. Por su parte, la Gran N se ha mantenido en silencio respecto a este rumor.

Correct. Planet Robobot will find its way to Switch.

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) February 9, 2025