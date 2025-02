Después de un par de retrasos, Kingdom Come Deliverance II por fin llegó a nuestras manos el día de ayer, 4 de febrero. El juego debutó con una serie de reseñas positivas, y esto no se detuvo aquí, puesto que en solo 24 horas el título ha vendido más de un millón de unidades, un éxito que muchos ya esperaban.

Por medio de sus redes sociales, Warhorse Studios, el estudio responsable por este juego, ha confirmado que Kingdom Come Deliverance II ya ha vendido más de un millón de unidades desde su lanzamiento el 4 de febrero. Como era de esperarse, el equipo agradeció a los fans, quienes han expresado un apoyo incondicional. Esto fue lo que comentaron al respecto:

Over a million of you have stepped into our world. We're beyond grateful for your support – thank you for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/2YDmcDx3mn

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) February 5, 2025