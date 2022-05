Jurassic World Dominion lanza pósters de personajes clásicos y nuevos

La más reciente trilogía de icónicos dinosaurios está por llegar a su fin en Jurassic World Dominion, donde el escenario que se nos coloca es el de un planeta invadido por estos seres prehistóricos. Para levantar aún más la emoción, se han liberado más carteles de cine en los que vemos a los personajes principales que darán cierre a esta nueva generación.

Sin embargo, los fanáticos más grandes tienen algo para disfrutar, pues no solo Owen y Claire mostrarán que pueden combatir la amenaza, ya que para este capítulo se decidió incluir a personajes que vienen de las primeras cintas. Así que podemos dar otro vistazo a Ian Malcolm, Alan Grant y Ellie Sattler, haciendo su regreso glorioso a la pantalla grande.

Aquí las ilustraciones:

La historia de Jurassic World Dominion nos pone en un escenario dónde los humanos tendrán que adaptarse a vivir con los dinosaurios, algo que simplemente no puede suceder debido a la naturaleza de ambas razas. Por esa razón deberán empezar a aprender el uno del otro, o de lo contrario alguno de los dos bandos tendrá que extinguirse del planeta.

El cierre de la trilogía World comprende desde la primera película lanzada en 2014 y su continuación en el 2018, siendo este el cierre definitivo con una duración un tanto larga para este tipo de películas. Concretamente unas 2 horas con 25 minutos, estando casi a la par de cintas de superhéroes actuales, como la recién exitosa Dr. Strange in The Multiverse of Madness.

Recuerda que esta película se estrena el 10 de junio en cines.

Vía: Collider