Square Enix está recomendando Balan Wonderworld con “confianza”

La fé de la gente en Square Enix se va perdiendo poco a poco, pues hace no mucho vendieron sus propiedades occidentales más importantes con el fin de hacerse con NFT, acto del cual ya se arrepintieron. Sin embargo, las decisiones algo cuestionables siguen presentes, dado que ahora están recomendando con total confianza un juego no muy bueno.

Durante la sesión informativa de ganancias hacia los inversores de la compañía, un representante de la misma afirmó que recomiendan totalmente darle una oportunidad a este videojuego fallido del 2021. Esto se podría considerar como una respuesta a Yuji Naka, exdirector del juego que los ha demandado por incumplir ciertas cláusulas de la salida del título.

Square Enix confirmed it had lawsuit case with Yuji Naka but declined to comment further. As for Balan Wonderworld, "it is a game that we recommend with confidence." (from Q&A session during earnings briefing)

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 13, 2022