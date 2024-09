Si bien el PlayStation 5 Pro se posiciona como una consola capaz de ofrecer juegos a 4K y 60fps, cumpliendo así la promesa de esta generación, esto no significa que las opciones de rendimiento desaparezcan en un futuro. En realidad, Mark Cerny ha señalado que algunos títulos tendrán hasta tres opciones de visualización en el PS5 Pro.

En una entrevista con CNET, Cerny, arquitecto del PS5 Pro, ha revelado que algunos de los juegos que corran en el nuevo hardware de Sony contarán con hasta tres modos de visualización, ofreciendo diferentes opciones para la resolución, frame rate, ray-tracing, y otros apartados. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Ya he visto juegos con tres modos diferentes de PS5 Pro. Conforme pase el tiempo, particularmente en los juegos que se publiquen después de que se lance el hardware, veremos cada vez más una aproximación más matizada, donde se centrarán menos en la resolución y más en una mayor calidad visual a través de una variedad de estrategias”.

Aunque el PlayStation 5 Pro permite una mayor resolución, una tasa de frame rate alta, y un ray-tracing avanzado, al final del día son los desarrolladores los que tienen que encontrar la forma de optimizar sus juegos, y ellos decidirán el tipo de opciones que les darán a los jugadores.

De igual forma, tener tres opciones de visualización no es algo nuevo, puesto que algunos títulos de PlayStation 5 ofrecen un énfasis en la resolución, rendimiento o un punto medio con una resolución escalada y 40fps, siempre y cuando la televisión que tengas sea compatible. Un ejemplo de esto es el remake de The Last of Us Part I. En temas relacionados, Sony revela por qué el PS5 Pro cuesta tanto. De igual forma, estos son los nuevos juegos que tendrán soporte para el PS5 Pro.

Nota del Autor:

El tener opciones es bueno, pero también representa un nuevo reto para los desarrolladores, quienes no solo tienen que optimizar sus juegos para el PS5, sino para el PS5 Pro también. Si bien esto no es obligatorio, sí tomará algo de tiempo adicional.

Vía: CNET