Juego clásico de puzzles de NES llegará a Switch Online

Muchos sabemos que el lanzamiento de Nintendo Switch 2 está muy cerca, por lo que los rumores en torno a la consola no han terminado, siendo el ejemplo más claro unas fotos supuestamente filtradas en relación a los nuevos Joy Con, los cuales realmente no cambian mucho. Pero mientras la fecha oficial para revelación llega, parece que la gran N quiere mantenernos ocupados con juegos nuevos o hasta clásicos renovados.

Mediante una publicación en sus redes oficiales, la empresa de Japón confirmó que dentro de pocos días la versión del clásico Tetris para NES llegará a la aplicación de Switch Online, plataforma que se ha estado nutriendo de forma constante durante estas últimas semanas. No está de más comentar, que el lanzamiento más querido, el de Game Boy, ya estaba disponible desde hace meses en la aplicación de la portátil.

A puzzle classic returns!

Tetris® for NES comes to Nintendo Switch Online on 12/12! pic.twitter.com/TIhj7Uq2Mo

