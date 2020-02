John Krasinski sigue interesado en interpretar a Mr. Fantástico

Ha habido muchos rumores alrededor de John Krasinski y su posible participación dentro del MCU, específicamente como Mr. Fantástico en el reboot de los 4 Fantásticos. Los fans de Marvel incluso tienen esperanza de que Emily Blunt, que en la vida real está casada con Krasinski, le de vida a Sue Storm, otro miembro de este grupo de superhéroes.

En una entrevista con el portal Total Film, Krasinski habló sobre la posibilidad de conseguir el papel:

“Me encantaría formar parte del universo de Marvel. Me encantan esas películas porque son divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y ciertamente muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo idea de qué está pensando Marvel. Pero si me siguen considerando para el papel de Mr. Fantástico, sigan haciéndolo, porque me encantaría hacerlo.”