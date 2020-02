¡La serie de Resident Evil ya tiene descripción oficial!

El año pasado, se reveló que una nueva serie de Resident Evil estaba siendo desarrollada por Netflix. Sin embargo, desde su anuncio, casi no sabíamos nada del proyecto, al menos hasta ahora. Recientemente, la plataforma de streaming actualizó su página de Media Center con la sinopsis oficial del programa. Netflix se dio cuenta demasiado tarde, y para cuando eliminaron la información, el internet ya había logrado capturarla.

De acuerdo con la versión archivada en web.archive.org, el show se desarrollará en Clearfield, Maryland, un pequeño poblado estadounidense que ha permanecido demasiado tiempo bajo las sombras de Umbrella Corporation, Greenwood Asylum y Washington D.C. Aquí la descripción oficial:

It has finally been confirmed that a Netflix adaptation of Resident Evil is in the works. Attached is a description taken from Netflix’s Media Center. See also a WaybackMachine archive of the search result we took a few minutes ago:https://t.co/sAtmqupwuV pic.twitter.com/wmPgoLtafI

— Resident Evil Wiki (@RE_Wiki) February 7, 2020