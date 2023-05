En una entrevista con Famitsu, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment (SIE), habló acerca de los lanzamientos de las exclusivas de PlayStation 5 en PC. Esta cuestión surgió tras el éxito de las adaptaciones que ya se han hecho a esta plataforma como Uncharted, The Last of Us y Spider-Man.

Ryan afirma que el objetivo principal de los juegos exclusivos de consola es construir la experiencia del juego para PlayStation. Añadió que en general, las reacciones de los fans han sido “favorables” cuando los juegos llegan un par de años después de su lanzamiento inicial.

“También entendemos completamente la importancia de los títulos exclusivos de PS5“, dijo Ryan. “La responsabilidad principal de PlayStation Studios es que las personas disfruten de la experiencia del juego utilizando la última PlayStation. Estamos aumentando el número de títulos exclusivos de PS5 y escalonando el lanzamiento de la versión para PC. “A menudo tengo la oportunidad de preguntar a los fanáticos de los juegos su opinión, y cuando les pregunto sobre el lapso de tiempo, dicen que aceptan favorablemente vender la versión para PC dos o tres años después del lanzamiento de la versión para PS“.

Los comentarios de Ryan se producen mientras Sony ha sido más abierta a la posibilidad de portar sus exclusivas de PlayStation a PC en los últimos años. En 2020, la compañía lanzó Horizon Zero Dawn en PC, y le siguió el lanzamiento de God of War en 2022.

Sus comentarios probablemente decepcionarán a algunos jugadores de PC que esperaban poder jugar a las exclusivas de PlayStation sin tener que comprar una consola PlayStation. Sin embargo, está claro que Sony sigue comprometida con su negocio de consolas, que continúa teniendo excelentes resultados.

Vía: Insider-Gaming