Rumor menciona que el desarrollo del nuevo BioShock se está complicando

Pocas franquicias son las que se han conectado con el corazón de miles de jugadores alrededor del mundo, una de ellas es BioShock, la cual por ahora está en manos de 2K y que no está de más decir, se ha separado del creador original. Eso mismo ha hecho que se hable de forma negativa de la próxima entrega, incluso se dice que el desarrollo es un infierno.

Twitter Oops Leaks menciona que el juego está en dicha situación. Por lo que dice el informante, el desarrollo se reinició varias veces y el más reciente tuvo lugar en el verano de 2022. Según los documentos, la nueva entrega está experimentando reescrituras ya que el equipo narrativo siente que no puede crear una historia que sea digna de la saga.

The new Bioshock is in development hell.

Despite a complete change in development leadership, the Bioshock series is still haunted by the curse of problematic development. No game details will be described here, and this is likely to be my final report on the next Bioshock. pic.twitter.com/5oppXBsbns

