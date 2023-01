Jeremy Renner comparte video tras su accidente

A lo largo de la semana les hemos contado sobre el terrible accidente que sufrió Jeremy Renner, encargado de interpretar a Hawkeye en el MCU. Afortunadamente, parece que la salud del actor por fin va por buen camino. Después de darse a conocer que se rompió la pierna y sufrió una grave pérdida de sangre durante ese momento, se ha compartido un video en donde podemos ver a Renner recuperándose.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Renner compartió un video en compañía de su madre y hermana, en donde podemos ver una situación mejor a la que reportamos hace un par de días.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023