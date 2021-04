James Gunn comparte un nuevo tráiler de The Suicide Squad

A tan solo un par de días del estreno del primer tráiler de The Suicide Squad, los cines ya están proyectando un nuevo adelanto de esta cinta. Sin embargo, este ya se encuentra en internet, y fue James Gunn, director de esta película, quien compartió el nuevo tráiler. Descuida, esto no es una broma de April’s Fools Day.

Aunque gran parte de este adelanto es contenido que ya vimos en el primer tráiler, podemos apreciar nuevas escenas protagonizadas King Shark, Weasel, Polka Dot Man y Ratcatcher.

Although it's April Fool's, the only joke here is on the supervillains who agreed to work for Amanda Waller. Brand new #TheSuicideSquad trailer which dropped last night exclusively in theaters! Meet us in theaters August 6! pic.twitter.com/FwbtANOXEX

