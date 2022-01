Con la primera temporada de Peacemaker aproximándose a su final, James Gunn, director de múltiples proyectos en Marvel y DC, está listo para regresar al MCU, y trabajar en la última película de Guardians of the Galaxy. La tercera cinta de estos héroes no solo marcará el final de una era, sino que el director ha confirmado que no hay planes de hacer más cintas de este equipo intergaláctico.

En una reciente entrevista con Deadline, Gunn ha confirmado que Guardians of the Galaxy Vol. 3 será la última participación del director y los actores en el MCU. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Este es el final para nosotros, la última vez que la gente verá a este equipo de Guardianes. Es grande; es tan grande y oscura, y diferente de lo que la gente espera que sea. Solo quiero ser fiel a los personajes, la historia y darle a la gente el final que se merecen de la historia. Eso siempre da un poco de miedo; Estoy haciendo lo mejor. Soy consciente que la tercera película en la mayoría de las trilogías apesta. No siempre”.

Si bien se esperaba que Guardians of the Galaxy Vol. 3 fuera la última película de James Gunn para el MCU, es una sorpresa escuchar que Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel y más dejen sus papeles dentro de este universo. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que regresen en un futuro.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2023. Por lo mientras, veremos a los Guardianes en Thor: Love and Thunder, así como el especial navideño de Guardians of the Galaxy, los cuales se estrenarán este mismo año.

En temas relacionados, Ben Affleck podría regresar como Daredevil en el MCU. De igual forma, estos fueron los personajes que fueron eliminados en No Way Home.

Nota del Editor:

Es triste ver que otro grupo de héroes abandone el MCU. Si bien las declaraciones de Gunn dejan la puerta abierta para que otros personajes tomen la posición de los Guardians of the Galaxy, no creo que Marvel se atreva a hacer esto en los próximos años.

Vía: Deadline