Desde que Elden Ring fue revelado hace ya un par de años, muchos se han preguntado si esta entrega logrará estar a la par de los otros trabajos de FromSoftware cuando hablamos de dificultad. Para aclarar estas dudas, Hidetaka MIyazaki, el creativo detrás de este juego, ha revelado más información sobre este punto y sus cambios.

En una plática con PlayStation Blog, Miyazaki reveló que Elden Ring conservará el reto que tanto caracteriza a los trabajos de este estudio, pero se han incluido una serie de cambios que harán que la vida del jugador no sea tan difícil. En este punto se habla sobre la libertad que ofrece el mundo abierto. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Siento que nuestro enfoque de estos juegos, no solo de Elden Ring, es diseñarlos para alentar al jugador a superar la adversidad. No tratamos de forzar la dificultad o hacer las cosas difíciles porque sí. Queremos que los jugadores usen su astucia, estudien el juego, memoricen lo que está pasando y aprendan de sus errores. No queremos que los jugadores sientan que el juego está castigando injustamente, sino que existe la posibilidad de ganar un encuentro difícil y progresar. Entendemos que los juegos similares a Souls se asocian regularmente con niveles de dificultad imposibles con altas barreras de entrada. Pero tratamos de diseñar los juegos para que el ciclo de intentar superar estos desafíos repetidamente sea placentero en sí mismo. Así que esperamos que con Elden Ring y las nuevas opciones que brinda, sea un éxito en ese sentido.

En Elden Ring, no hemos tratado intencionalmente de reducir la dificultad del juego, pero creo que más jugadores lo terminarán esta vez. Como mencioné, el nivel de libertad del jugador para progresar en el mundo o volver a un desafío más tarde son elementos que creo que ayudarán a las personas a pasar el juego a un ritmo más pausado. Además, no hay un enfoque en la acción pura. El jugador tiene más agencia para dictar su enfoque contra, por ejemplo, los jefes de campo en el supramundo y cómo utilizan el sigilo en diversas situaciones. Incluso hemos reducido la cantidad de aros que debes atravesar para disfrutarlo en el modo multijugador. Así que esperamos que los jugadores acepten la idea de recibir ayuda de otros. Y creemos que la tasa clara general aumentará esta vez debido a estas cosas”.