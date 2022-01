Call of Duty 2023 ya no llegaría a PS4 ni Xbox One

Conforme el trato entre Microsoft y Activision Blizzard continúa desenvolviéndose, seguimos recibiendo nueva información relacionada al futuro de Call of Duty. Aparentemente, los próximos tres juegos de la franquicia todavía llegarán a consolas de PlayStation, sin embargo, parece que también podrían ser exclusivos de PS5 y Xbox Series X|S.

De acuerdo con Tom Henderson, un confiable leaker que anteriormente ha sido muy atinado con sus filtraciones, el sucesor de Warzone, así como la entrega de Call of Duty para 2023, ya no llegarán ni a PS4 ni a Xbox One. Supuestamente, la pandemia tiene mucho qué ver con esta decisión.

I think Xbox and Sony are producing 20-25 million current gen consoles combined now. There’s 20 million or so already in circulation, so 60 million minimum by the time it releases.

COD 23 is also current gen only as well last I heard. All just depends on COVID.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 25, 2022