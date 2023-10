Parece que J.K. Rowling preferiría cumplir condena en Azkaban antes que referirse a las mujeres transgénero como mujeres. La autora de Harry Potter ha vuelto a expresar sus polémicas opiniones sobre la comunidad transgénero y el uso de pronombres. En esta ocasión, publicó una foto en redes sociales que mostraba el texto:

Cuando un comentarista pareció hacer referencia a un informe sobre el Partido Laborista del Reino Unido trabajando para incorporar abusos transfóbicos, incluido el uso de un pronombre que la persona no utiliza, en la legislación sobre crímenes de odio que haría que las ofensas fueran castigadas con hasta dos años de prisión, Rowling esencialmente dijo que cumpliría su condena.

“Estaré encantada de cumplir dos años si la alternativa es el discurso obligatorio y la negación forzada de la realidad y la importancia del sexo”, escribió en X , anteriormente conocido como Twitter . “Que venga el juicio, digo yo. Será más divertido que cualquier alfombra roja que haya tenido”, continuó antes de especificar cuáles deberían ser sus tareas en prisión. “Espero la biblioteca, obviamente, pero creo que me iría bien en la cocina. La lavandería podría ser un problema. Tengo tendencia a encoger o volver rosadas las cosas por accidente. Supongo que eso no será un problema si se trata principalmente de uniformes y sábanas, aunque”.

Rowling enfrentó por primera vez críticas por sus creencias en 2020, cuando criticó un artículo de opinión que utilizaba la frase “personas que menstrúan”.

“Si el sexo no es real, no hay atracción entre personas del mismo sexo”, dijo en ese momento. “Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial es borrada. Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo quita la capacidad de muchos para hablar significativamente sobre sus vidas. No es odio decir la verdad”.