Instagram, Facebook y WhatsApp se caen mundialmente

A día de hoy la marca de Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, sin duda es una de las más grandes del mundo, y eso se debe a que tiene las redes sociales que más se están usando en este momento, estas son ni más ni menos que Instagram, Facebook y WhatsApp. Las tres están activas prácticamente las 24 horas de los 365 días del año, pero suelen existir incidentes de vez en cuando, y ese es el caso de hace pocas horas en relación al momento que se publica esta nota.

Las tres principales aplicaciones de Meta, experimentaron una caída global que dejó a millones de usuarios sin acceso a estos servicios. Según reportes de Downdetector, las fallas afectaron a varias regiones del mundo, aunque algunos usuarios pudieron utilizar las plataformas de forma intermitente. Lo cual hay deja algunas inconsistencias, sobre todo para la región de América del norte y sur.

Al intentar acceder a Facebook desde un navegador, el sitio mostraba el mensaje: “Sorry, something went wrong”, señalando que la compañía estaba trabajando en resolver el problema. En redes sociales como X, miles de personas informaron su incapacidad para usar las aplicaciones de la empresa, pero no se proporcionaron detalles sobre la causa del fallo en ese momento.

El incidente recuerda a una caída similar ocurrida en 2021, cuando estas plataformas estuvieron fuera de servicio por varias horas. Aunque los servicios se restablecieron alrededor de las 12:46 PM del mismo día, el evento destaca los desafíos técnicos que enfrenta la empresa para mantener operativas sus aplicaciones esenciales. Aunque errores como estos, no suelen pasar de manera frecuente.

La compañía de Mark Zuckerberg aún no ha emitido un comunicado explicando las razones detrás de este problema. Mientras tanto, usuarios y expertos han subrayado la importancia de diversificar los canales de comunicación y depender menos de una sola red de servicios. Además, llama la atención que Threads no tuvo algún tipo de contratiempos.

Vía: XTK