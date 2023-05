Insomniac Games habla sobre la fecha de Spider-Man 2

El día de ayer los fanáticos de PlayStation tuvieron una nueva presentación que incluyó varios videojuegos de la compañía y también lanzamientos de terceros que están planeados para los años venideros. Entre las revelaciones, resaltó el primer video con gameplay de Marvel’s Spider-Man 2, mismo que aunque cumplió, también dejó dudas a los espectadores.

La más notoria de las preguntas fue la de la fecha de lanzamiento, dado que al final del tráiler se sigue manteniendo que llegará en algún momento del otoño, y dado lo largo que fue el video parecía ser una noticia decepcionante a ciertos niveles. Sin embargo, la propia Insomniac Games mencionó que la espera no será mucha, esto mediante una nueva publicación.

Watching your reactions today has been spectacular. We know you have tons of questions about Marvel's Spider-Man 2 and we're eager to share more soon, including news about the release date, pre-orders, and accessibility features.

— Insomniac Games (@insomniacgames) May 24, 2023