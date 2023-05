Primeras impresiones de Transformers: Rise of the Beasts”

Las primeras reacciones de “Transformers: Rise of the Beasts” se están compartiendo en línea. Las proyecciones tempranas de la última película de Transformers de live-action tuvieron lugar el miércoles por la noche, dos semanas antes de que la séptima entrega inspirada en Beast Wars de la franquicia llegue a los cines el 9 de junio.

Ambientada en la Tierra de 1994, “Rise of the Beasts” presenta una nueva facción de Transformers: Optimus Primal (Ron Perlman) y los Maximals, quienes se unen a Optimus Prime (Peter Cullen) y los Autobots para luchar contra Scourge (Peter Dinklage) y los Terrorcons. ¿Cómo fue recibida la entrada de Transformers nostálgica del director Steven Caple Jr.? Los críticos parecen estar de acuerdo en que es “más de lo que ves” a simple vista en el emocionante blockbuster lleno de acción, que continúa la historia de menor escala de “Bumblebee“.

“¡Rise of the Beasts fue genial! Finalmente, el equipo de Beast Wars aparece en lo que posiblemente sea la MEJOR película de Transformers hasta ahora”, escribió Mike Reyes de CinemaBlend. “Hay mucho corazón, humor y orgullo de Brooklyn aquí; y todo eso se traduce en una diversión nostálgica para comer palomitas de maíz”. Erik Davis de Fandango tuiteó: “¡La nueva película de Transformers es bastante sólida! ME ENCANTA el escenario de Brooklyn: los Maximals y Scourge aportan un nuevo giro, y la acción es impresionante, especialmente en las escenas de Nueva York. Mirage se roba el show, pero la verdadera estrella es la mejor banda sonora llena de éxitos de hip-hop de principios de los 90. Este niño de los 90 se divirtió mucho”. “Transformers: Rise of the Beasts” se inspira en la historia y la línea de juguetes de “Beast Wars” de los años 90, que transformó a los robots disfrazados en robobestias prehistóricas en lugar de vehículos. Los Autobots Optimus Prime, Bumblebee, Mirage (Pete Davidson), Arcee (Liza Koshy) y Wheeljack (Cristo Fernández) deben unirse a los Maximals: Optimus Primal, Airazor (Michelle Yeoh), Rhinox (David Sobolov) y Cheetor (Tongayi Chirisa) en su guerra centenaria contra los Terrorcons para salvar la Tierra del devorador de planetas Unicron (Colman Domingo). “No necesitas saber mucho. Si acaso, Bumblebee llegó aquí en 1987 junto con Optimus Prime, y han tratado de refugiarse en la Tierra hasta que puedan regresar a Cybertron. En última instancia, lo único que necesitas saber es que están tratando de regresar a Cybertron”, explicó Caple a The Hollywood Reporter sobre la precuela de “Transformers” de 2007. “Si puedes entrar en esta película solo con esa información, podrás entenderla por completo. No se mezcla con la línea de tiempo de 2006, 2007. De hecho, vamos en una dirección que nos permite proteger ese lado del universo, pero eso es todo lo que necesitas saber”. En cuanto a los fanáticos que no están familiarizados con Beast Wars, Caple dijo: “Yo diría que simplemente vean la película en sí. No es necesario que se pongan al día con la franquicia de Beast Wars para ver nuestra película. Siento que es una historia independiente”.

También protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback como los héroes humanos, “Transformers: Rise of the Beasts” se estrenará exclusivamente en cines el 9 de junio. A continuación, puedes ver más reacciones iniciales.

#Transformers #RiseOfTheBeasts makes good use of the animated movie’s storyline and integrates the Maximals and Terrorcons to good effect. Stakes are high and Scourge is a terrifying and powerful villain. Action-packed with a lot of heart (albeit with some cheese on top). pic.twitter.com/SsMNnq6ZqH — Mark Pacis (insert fake checkmark here) (@PacManNR7) May 25, 2023

Hace un buen uso del guión de la película animada e integra a los Maximals y los Terrorcons con un buen efecto. Las apuestas son altas y Scourge es un poderoso y terrorífico villano. Llena de acción y mucho corazón (aunque con un poco de queso encima).

#Transformers #RiseOfTheBeasts is really fun. It’s actually quite funny and the action is strong. I did find my eyes glazing over when they’d talk about this movie’s special object (this series sure loves those) but way better than Bay’s movies if not quite Bumblebee level. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) May 25, 2023

Rise of the Beasts es en verdad divertida. De hecho es bastante graciosa y la acción es fuerte. Noté mis ojos llorosos cuando hablaron en la película acerca de este objeto especial (esta serie seguro que lo sama) pero mucho mejor que las películas de Bay si no es que al nivel de Bumblebee.

Totally dug #Transformers #RiseOfTheBeasts. It’s got some issues in the middle but it starts strong, has fantastic 90s hip hop, makes great use of the humans & the 3rd act is a blast. Plus I damn near jumped out of my seat at the end. Right up there with the 1st Bay & Bumblebee. pic.twitter.com/Hf1yPqGXWE — Germain Lussier (@GermainLussier) May 25, 2023

Me encantó por completo. Tiene algunos problemas a la mitad pero empieza fuerte, incluye fantástico hip hop de los noventa , hace un gran uso de los humanos y el tercer acto es una bomba. Además Casi salto de mi asiento al final. Tiene un lugar junto a la primera película de Bay y Bumblebee.

#Transformers: Rise of the Beasts plays like the ultimate Saturday morning cartoon. Some dope Transformers action. Anthony Ramos & Pete Davidson are great, even if some of the dialogue is a little clunky. It’s a lean, fun movie and a promising start to something exciting. pic.twitter.com/8Z75rnlgjS — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2023

Rise of the Beasts funciona como la mejor caricatura de sábado por la mañana. Increíble acción de Transformers, Anthony Ramos & Pete Davidson son geniales incluso si el diálogo es un poco torpe. Es buena, divertida y un prometedor inicio para algo emocionante.

Vía: Comicbook

Nota del editor: ¡Demonios! Ahora quiero ver esta película. No estaba para nada en mi radar y no tiene a Megan Fox pero, si tiene nostalgia noventera, ahí estaremos.