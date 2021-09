Hoy celebramos el 20 aniversario del GameCube

El día de hoy, 14 de septiembre, se celebra el 20 aniversario del lanzamiento del GameCube en Japón. Así es, fue en el 2001 cuando la icónica consola púrpura y cúbica llegó al mercado acompañada de juegos como Luigi’s Mansion. Aunque en su momento las ventas no fueron lo que Nintendo esperaba, actualmente recordamos que cariño esta plataforma.

El GameCube logró vender más de 21 millones de unidades entre el 2001 y 2006, año en que llegó el Wii, y, si bien este número no es malo, carece en comparación con lo visto en el PlayStation 2. Una de las mayores diferencias de este hardware fueron los discos ópticos, los cuales eran pequeños. Esto provocó que la consola llegara al mercado sin un lector de DVD, algo que sin duda afectó a las ventas.

Sin embargo, esta consola es el hogar de grandes juegos, tanto firts como third party. Entregas como The Legend of Zelda: The Wind Waker, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, Resident Evil 4 y, por supuesto, F-Zero GX son las joyas que podemos encontrar en el GameCube.

Aunque la consola no fue el éxito que buscaba Nintendo, el legado del GameCube sigue presente hasta el día de hoy. No solo series que vimos nacer en esta consola, como Pikmin, siguen presentes, sino que el control de esta plataforma es algo que parece nunca desaparecerá.

El legado de esta consola es tan importante, que Super Smash Bros. Ultimate tuvo un evento especial del GameCube.

¡Feliz aniversario, GameCube!

Vía: Kotaku