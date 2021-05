Housemarque ya está trabajando en una forma de guardado para Returnal, pero…

Returnal es uno de los juegos más amados de la nueva generación. La gente no puede parar de adentrarse en Atropos y experimentar este fenomenal roguelike. Sin embargo, esto no significa que los jugadores no tengan problemas con el trabajo de Housemarque. Desde el día uno, muchos se han quejado ante la falta de una opción para guardar una partida en medio de un ciclo. Ante estas quejas, el estudio ya está trabajando en una solución.

Recientemente, Mikael Haveri, director de marketing en Housemarque, fue entrevistado por Stephen Totilo, ex-editor en jefe de Kotaku, para hablar sobre algunos de los retos a los que se ha enfrentado el estudio. Inevitablemente, la posibilidad de guardar partidas en medio de un ciclo tuvo una presencia en esta conversación. Al respecto, Haveri mencionó que el equipo de desarrollo ya está trabajando en una solución. Esto fue lo que comentó:

I talked about Returnal's save system with Housemarque's Mikael Havari today. Regarding an update: "It's something that we're actively, very actively trying to get out as soon as we can," he told me.

A bit more in today's newsletter. Much more from the interview in tomorrow's. pic.twitter.com/8iI4i7ckPH

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 13, 2021