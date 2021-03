Hija del creador de Pepé Le Pew responde a la polémica del personaje y Space Jam 2

Por si no estabas enterado, recientemente se dio a conocer que todas las escenas con Pepé Le Pew en Space Jam: A New Legacy habían sido recortadas debido a que el personaje estaba vinculado con actos de acoso sexual. El público general no recibió de muy buena manera esta decisión, y ese sentimiento lo comparte la hija de su creador, Linda Jones.

De acuerdo con un nuevo reporte de TMZ, la hija de Chuck Jones, creador de Pepé Le Pew y otras caricaturas clásicas, no está de acuerdo en que el personaje haya sido eliminado del filme y a su parecer, la gente jamás relacionó a Pepé Le Pew con el acoso ni mucho menos la violación.

Jones también afirma que muchos de los personajes creados por su padre estaban inspirados por la cultura de esos tiempos, y eran un representación visual de cómo era la vida en ese entonces. Sin embargo, en ningún momento su intención fue la de diseñarlos con características ofensivas ni controversial, simplemente así los imaginó según como era su vida.

Space Jam: A New Legacy se estrenará el próximo 14 de julio.

Via: ComicBook