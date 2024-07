Cuando hablamos de estudios legendarios y juegos clásicos hoy en día, usualmente lo hacemos con un tono nostálgico, uno que elimina todos los aspectos negativos y solo deja espacio para los puntos positivos. Sin embargo, Hideki Kamiya no hace esto, algo que dejó en claro cuando recientemente recordó a Okami, un título que llama un fracaso comercial y señala que su equipo no fue el mejor.

En una reciente plática entre Kamiya e Ikumi Nakamura, los dos desarrolladores recordaron sus días trabajando en Clover Studios. De esta forma, el tema de Okami, el penúltimo título de este equipo, surgió, y Kamiya reconoció que tenía la intención de crear el equipo de ensueño para hacer este proyecto una realidad, pero esto fue así. Esto fue lo que comentó:

“Se suponía que Okami sería el título característico de Clover Studio. Por eso queríamos crear un equipo de ensueño. Se suponía que iba a ser un equipo de ensueño con el mejor personal en cada sección. Ese era el plan, pero al final, no todos, sino todo el equipo, francamente pensé que era débil.

No era un equipo de ensueño. Había un contraste muy drástico en su interior. Ciertamente, había personas sin las cuales Okami no existiría. Esos miembros brillaron intensamente. Algunos de ellos realmente resonaron más fuertes que aquellos con los que había trabajado anteriormente. No digo esto como un halago, pero tú [Nakamura] ciertamente lo hiciste. Naoki Katakai y Keniichirou Yoshimura, Sawaki Takeyasu, Mari Shimazaki, Hiroshi Yamaguchi. Estoy muy agradecido, pero visto en su conjunto, no era un equipo de ensueño”.