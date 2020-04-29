¡Hay nuevas ofertas en PlayStation Store!

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Por 0 COMENTARIOS 29/04/2020 1:01 pm

New Project (99)

A pesar de que la semana pasada Sony lanzó grandes ofertas en títulos provenientes de Japón, el gigante tecnológico parece que se siente bastante generoso estos días pues el día de hoy ha lanzado nuevas rebajas en la PlayStation Store. Este nuevo lote de descuentos, conocido como ‘Games Under $20’ estará disponible desde hoy hasta el 13 de mayo e incluye títulos a muy buenos precios.

Por medio del Blog de PlayStation, Sony ha dado a conocer todos los juegos que estarán rebajados durante esta venta, y vaya que hay algo para todos. Acá puedes ver el listado completo:

JUEGOS DE PS4 DESCUENTO
7TH SECTOR 30%
A WINTER’S DAYDREAM 40%
ARCADE GAME SERIES 3-IN-1 PACK 50%
ARCADE GAME SERIES: DIG DUG 50%
ARCADE GAME SERIES: GALAGA 50%
ASSASSIN’S CREED ORIGINS 75%
AVEN COLONY 50%
BAJA: EDGE OF CONTROL HD 70%
BEACH BUGGY RACING 60%
BLASPHEMOUS 33%
BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION 80%
BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION DUKE NUKEM BUNDLE 75%
CALL OF CTHULHU 75%
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – SEASON PASS 60%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – ZOMBIES CHRONICLES EDITION 67%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III SEASON PASS 60%
CALL OF DUTY: GHOSTS GOLD EDITION 67%
CALL OF DUTY: GHOSTS SEASON PASS 60%
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE 67%
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS 60%
CITIES: SKYLINES – PREMIUM EDITION 2 75%
CITIES: SKYLINES + SURVIVING MARS 75%
CLUSTERTRUCK 70%
DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN 75%
DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION 75%
DARKSIDERS III 70%
DARKSIDERS III SEASON PASS 50%
DARKSIDERS WARMASTERED EDITION 75%
DARKSIDERS: FURY’S COLLECTION – WAR AND DEATH 75%
DEAD CELLS 35%
DEAD ISLAND DEFINITIVE EDITION 60%
DEAD ISLAND: RIPTIDE DEFINITIVE EDITION 60%
DESTROY ALL HUMANS! 65%
DESTROY ALL HUMANS! 2 65%
DIABLO III: RISE OF THE NECROMANCER 50%
DIRT RALLY 2.0 – GAME OF THE YEAR EDITION 67%
DISHONORED 2 60%
DISHONORED DEFINITIVE EDITION 70%
DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER 50%
DONUT COUNTY 50%
DRAGON AGE: INQUISITION DLC BUNDLE 75%
DUKE NUKEM 3D: 20TH ANNIVERSARY WORLD TOUR 75%
EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION 50%
ELEX 75%
ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION 70%
F1 2019 70%
F1 2019 LEGEND EDITION SENNA AND PROST 72%
FADE TO SILENCE 40%
FALLOUT 4 50%
FAR CRY 3 CLASSIC EDITION 50%
FAR CRY 5 75%
FOR HONOR STANDARD EDITION 67%
FOR HONOR YEAR 1: HEROES BUNDLE 50%
FREEDIVER: TRITON DOWN 25%
FULLBLAST 50%
GENESIS ALPHA ONE 60%
GHOST RECON BREAKPOINT : 1200 (+100 BONUS) GHOST COINS 30%
GHOST RECON BREAKPOINT : 2400 (+400 BONUS) GHOST COINS 30%
GRAVEYARD KEEPER 65%
GTAV: PREMIUM ONLINE EDITION AND GREAT WHITE SHARK CARD 56%
GUTS & GLORY 75%
HELLO NEIGHBOR 75%
HELLO NEIGHBOR BUNDLE 80%
HELLO NEIGHBOR HIDE AND SEEK 80%
HITMAN – GAME OF THE YEAR EDITION 85%
HITMAN 2 – STANDARD EDITION 70%
HOMEFRONT: THE REVOLUTION 75%
HOMEFRONT: THE REVOLUTION ‘FREEDOM FIGHTER’ BUNDLE 75%
HUMAN: FALL FLAT 55%
INFINITE MINIGOLF 60%
INJUSTICE 2 70%
JURASSIC WORLD EVOLUTION 65%
JURASSIC WORLD EVOLUTION DELUXE EDITION 65%
KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION 20%
KERBAL SPACE PROGRAM: BREAKING GROUND EXPANSION 25%
KERBAL SPACE PROGRAM: HISTORY AND PARTS PACK 33%
KILLING FLOOR 2 67%
KILLING FLOOR: DOUBLE FEATURE (VR) 50%
KILLING FLOOR: INCURSION (VR) 50%
KINGDOM COME: DELIVERANCE 50%
KINGDOM COME: DELIVERANCE ROYAL EDITION 50%
L.A. NOIRE: THE VR CASE FILES (VR) 40%
LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM 60%
LEGO CITY UNDERCOVER 60%
LEGO DC SUPER-VILLAINS 70%
LEGO MARVEL SUPER HEROES 60%
LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 60%
LEGO MARVEL’S AVENGERS 60%
LEGO THE INCREDIBLES 67%
LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS 40%
LIFE IS STRANGE 2 – EPISODE 2-5 BUNDLE 55%
LIFE IS STRANGE 2 EPISODE 1 75%
LIFE IS STRANGE 2: COMPLETE SEASON 60%
METAL GEAR SURVIVE 75%
METRO 2033 REDUX 65%
METRO REDUX 70%
METRO: LAST LIGHT REDUX 65%
MICRO MACHINES WORLD SERIES 60%
MONKEY KING: HERO IS BACK 50%
MONSTER JAM STEEL TITANS 50%
MURDERED: SOUL SUSPECT 90%
MUSIC RACER 30%
MX VS ATV ALL OUT 70%
MX VS. ATV SUPERCROSS ENCORE 75%
MY TIME AT PORTIA 50%
ONRUSH STANDARD DIGITAL EDITION 90%
OUTER WILDS 25%
OVERCOOKED 60%
OVERCOOKED HOLIDAY BUNDLE 60%
OVERCOOKED: GOURMET EDITION 60%
PIERHEAD ARCADE 50%
PILLARS OF ETERNITY: COMPLETE EDITION 75%
PLAGUE INC: EVOLVED 30%
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 50%
PREY: DIGITAL DELUXE EDITION 50%
PROJECT CARS 80%
PROJECT CARS – GAME OF THE YEAR EDITION 80%
RAGE 2 67%
REAL HEROES: FIREFIGHTER 50%
RED FACTION 55%
RED FACTION GUERRILLA RE-MARS-TERED 60%
REMOTHERED: TORMENTED FATHERS 65%
RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION 70%
ROUNDGUARD 30%
SAINTS ROW IV RE-ELECTED 75%
SAINTS ROW IV RE-ELECTED & GAT OUT OF HELL 75%
SAINTS ROW: GAT OUT OF HELL 75%
SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL’S DAUGHTER 85%
SINNER SACRIFICE FOR REDEMPTION 50%
SLEEPING DOGS DEFINITIVE EDITION 85%
SLIME RANCHER 50%
SLIME RANCHER: DELUXE EDITION 40%
SNIPER ELITE 4 80%
SNIPER ELITE 4 DIGITAL DELUXE EDITION 80%
SNIPER ELITE V2 REMASTERED 45%
SNIPER GHOST WARRIOR 3 SEASON PASS EDITION 80%
SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS 50%
SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE – SEASON PASS 50%
SPEEDRUNNERS 75%
SPEEDRUNNERS DELUXE BUNDLE 70%
STAR WARS BATTLEFRONT II: CELEBRATION EDITION 50%
STAR WARS BATTLEFRONT II: CELEBRATION EDITION UPGRADE 50%
STAR WARS BOUNTY HUNTER 50%
STAR WARS PINBALL: SEASON 1 BUNDLE 40%
STAR WARS: JEDI STARFIGHTER 50%
STAR WARS: RACER REVENGE 50%
STEEP X GAMES GOLD EDITION 60%
STREETS OF ROGUE 50%
THE COUNCIL – THE COMPLETE SEASON 70%
THE CREW ULTIMATE EDITION 60%
THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION 75%
THE ESCAPISTS 75%
THE ESCAPISTS  + THE ESCAPISTS 2 50%
THE ESCAPISTS 2 66%
THE ESCAPISTS 2 – GAME OF THE YEAR EDITION 66%
THE EVIL WITHIN 2 50%
THIEF 85%
THIS IS THE POLICE 2 70%
TITAN QUEST 70%
TOEJAM & EARL: BACK IN THE GROOVE 75%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION 70%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 PASS 50%
TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION 85%
TROVE – MEGA MENAGERIE PACK 34%
TROVE – SQUARE NECESSITIES 40%
TRUCK RACING CHAMPIONSHIP 67%
V-RALLY 4 80%
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR 75%
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | IMPERIUM EDITION 80%
WE HAPPY FEW 75%
WE HAPPY FEW DIGITAL DELUXE EDITION 75%
WE HAPPY FEW SEASON PASS 40%
WE SING 75%
WE SING POP 75%
WHAT REMAINS OF EDITH FINCH 60%
WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR) 50%
WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD DELUXE EDITION 50%
WORMS BATTLEGROUNDS 70%
WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D 50%
WORMS W.M.D 70%
WRC 7 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 65%
WREKFEST: RETRO RAMMERS CAR PACK 40%
WWE 2K20 75%
WWE 2K20 ORIGINALS: EMPIRE OF TOMORROW 35%
WWE 2K20 ORIGINALS: SOUTHPAW REGIONAL WRESTLING 35%
WWE 2K20 ORIGINALS: WASTELAND WANDERERS 35%
XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION 75%
YOOKA-LAYLEE 75%
YOOKA-LAYLEE AND THE IMPOSSIBLE LAIR 40%

Fuente: PlayStation


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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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