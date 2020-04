Techland anuncia nuevo DLC para Dying Light

Han pasado cinco años desde que Dying Light debutó en PlayStation 4, PC y Xbox One, y aún así sigue recibiendo contenido por parte de sus desarrolladores. Tras haber lanzados 10 piezas de DLC en 2017, algo que de por sí es impresionante, ahora Techland ha anunciado que llegará nuevo contenido este verano, conocido como Hellraid.

Por medio de Twitter, parece que este contenido se centrará en una maquina de arcade. Eso es todo lo que nos dice este material, pero lo interesante es que el nombre para este DLC ya había sido utilizado anteriormente por Techland para un juego que llevaban en desarrollo desde 2015, pero ahora podemos decir con seguridad que dicho proyecto ha sido cancelado.

When Hell freezes over? More like this summer!

Dying Light – Hellraid DLC is coming soon to PC, PS4, and Xbox One.

Stay tuned for more! pic.twitter.com/hoHoHDG2T3

— Dying Light (@DyingLightGame) April 29, 2020