¡Arrancan las nuevas ofertas en PlayStation Store!

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Por 0 COMENTARIOS 24/04/2020 12:58 pm

New Project (61)

Si ya terminaste todos tus juegos y no sabes qué más hacer durante esta cuarentena, entonces es tu día de suerte pues Sony acaba de lanzar la Promoción Éxito en Japón dentro de la PlayStation Store. Tal y como su nombre lo indica, este lote de ofertas incluye grandes descuentos en juegos originarios de Japón.

Acá te presentamos la lista completa:

JUEGOS DE PS4 DESCUENTO
.HACK//G.U. LAST RECODE 74%
ACCEL WORLD VS SWORD ART ONLINE 75%
AI: THE SOMNIUM FILES 50%
AKIBA’S TRIP: UNDEAD & UNDRESSED 70%
ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS 55%
ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK 20%
BIRTHDAYS THE BEGINNING 60%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS 75%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS DELUXE EDITION 75%
BLACK DESERT: DELUXE EDITION 50%
BLACK DESERT: STANDARD EDITION 50%
BLACK DESERT: ULTIMATE EDITION 50%
BLAZBLUE: CENTRAL FICTION 70%
CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE 50%
CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION 55%
CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO OF BLOOD 55%
CATHERINE: FULL BODY 50%
CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON EVERY BUDDY! 50%
CODE: REALIZE ~BOUQUET OF RAINBOWS~ 70%
CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS 50%
CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION 55%
CONTRA: ROGUE CORPS 75%
CRYSTAR 60%
DANGANRONPA 1•2 RELOAD 50%
DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS 50%
DARK SOULS III – DELUXE EDITION 75%
DARK SOULS: REMASTERED 40%
DATE A LIVE: RIO REINCARNATION 60%
DEAD OR ALIVE 6 65%
DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION 65%
DEATH END REQUEST 60%
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION 70%
DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS) 50%
DEVIL MAY CRY HD COLLECTION 50%
DEVIL MAY CRY HD COLLECTION & 4SE BUNDLE 50%
DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY 75%
DIGIMON WORLD: NEXT ORDER 85%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT 50%
DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION 50%
DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION 75%
DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE 75%
DRAGON BALL XENOVERSE 80%
DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE 80%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 85%
DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE 85%
DRAGON QUEST BUILDERS 40%
DRAGON QUEST BUILDERS 2 40%
DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION 40%
DRAGON QUEST HEROES II EXPLORER’S EDITION 50%
DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW 50%
DRAGON QUEST XI – DIGITAL EDITION OF LIGHT 50%
DRAGON’S CROWN PRO 65%
DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN 67%
DUSK DIVER 25%
EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR 50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 40%
EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION 40%
EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION 50%
EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN 50%
FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE 80%
FATE/EXTELLA LINK 40%
FATE/EXTELLA LINK – DIGITAL DELUXE EDITION 40%
FATE/EXTELLA: THE UMBRAL STAR 50%
FIGHTING EX LAYER (STANDARD VERSION) 70%
FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION 50%
FINAL FANTASY TYPE-0 HD 50%
FINAL FANTASY VII 50%
FINAL FANTASY VIII REMASTERED 50%
FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER 50%
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE 50%
FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES 50%
FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION 50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD 70%
FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION 70%
FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE 50%
GAL*GUN 2 75%
GAROU: MARK OF THE WOLVES 50%
GOD EATER 2: RAGE BURST 75%
GOD EATER 3 60%
GOD EATER: RESURRECTION 75%
GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- 50%
GUILTY GEAR XRD REV 2 70%
GUNDAM VERSUS 75%
HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION 50%
HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SE BUNDLE 50%
HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SPECIAL EDITION 50%
HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND 50%
I AM SETSUNA 50%
JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE 85%
JUDGMENT 50%
LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK 50%
LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER OF TIME 75%
LOST SPHEAR 60%
MEGA MAN 11 50%
MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE 33%
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 60%
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK 50%
MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2 50%
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 50%
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2 50%
MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2 50%
MEGADIMENSION NEPTUNIA VII 80%
METAL SLUG 3 75%
METAL SLUG ANTHOLOGY 50%
METAL SLUG XX 60%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE 33%
MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV 50%
MY HERO ONE’S JUSTICE 67%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 70%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY 50%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY 50%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER 85%
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION 77%
NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM 50%
NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS ~ATELIERS OF THE NEW WORLD~ 50%
NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED 42%
NITROPLUS BLASTERZ: HEROINES INFINITE DUEL 60%
ODIN SPHERE LEIFTHRASIR 60%
OKAMI HD 50%
ONE PIECE BURNING BLOOD – GOLD EDITION 85%
ONE PIECE: BURNING BLOOD 80%
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 80%
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS 40%
ONECHANBARA Z2: CHAOS 70%
ONIMUSHA: WARLORDS 50%
ONINAKI 50%
PATAPON 2 REMASTERED 50%
PERSONA 3: DANCING IN MOONLIGHT 33%
PERSONA 5: DANCING IN STARLIGHT 33%
PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION 60%
PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY 50%
PIXELJUNK MONSTERS 2 80%
PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION 80%
RESIDENT EVIL 75%
RESIDENT EVIL 0 75%
RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION 54%
RESIDENT EVIL 4 60%
RESIDENT EVIL 5 60%
RESIDENT EVIL 6 60%
RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X 50%
ROMANCING SAGA 3 25%
SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS 25%
SAINT SEIYA SOLDIERS’ SOUL 75%
SAMURAI SHODOWN V SPECIAL 50%
SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES 60%
SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA 50%
SCHOOL GIRL/ZOMBIE HUNTER 70%
SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL 60%
SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL – TAILOR-MADE EDITION 60%
SHINING RESONANCE REFRAIN 60%
SNK HEROINES TAG TEAM FRENZY 40%
SONG OF MEMORIES 60%
SOULCALIBUR VI 70%
STAR OCEAN : INTEGRITY AND FAITHLESSNESS 60%
STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R 30%
STAR OCEAN TILL THE END OF TIME 50%
STAR OCEAN: THE LAST HOPE – 4K AND FULL HD REMASTER 50%
STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION 63%
STREET FIGHTER V 60%
STRIDER 80%
SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT 80%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET 75%
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION 75%
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION 80%
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION DELUXE EDITION 80%
SWORD ART ONLINE: LOST SONG 85%
TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION! 70%
TALES OF BERSERIA 75%
TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION 60%
THE CALIGULA EFFECT: OVERDOSE 50%
THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH 75%
THE KING OF FIGHTERS 2000 70%
THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA 50%
THE KING OF FIGHTERS XIV 50%
THE KING OF FIGHTERS XIV SPECIAL ANNIVERSARY EDITION 55%
THE KING OF FIGHTERS™ ’98 ULTIMATE MATCH 75%
THE LAST REMNANT REMASTERED 50%
THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL 40%
THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II 30%
THE QUIET MAN 67%
THE YAKUZA REMASTERED COLLECTION 25%
TOKYO CHRONOS 30%
TOKYO DARK – REMEMBRANCE – 50%
TOKYO XANADU EX+ 80%
UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION 75%
UNDER NIGHT IN-BIRTH EXE:LATE[CL-R] 30%
VALKYRIA CHRONICLES 4 57%
VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION 54%
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED 60%
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE 55%
VALTHIRIAN ARC: HERO SCHOOL STORY 70%
WHITE DAY: A LABYRINTH NAMED SCHOOL 77%
WORLD OF FINAL FANTASY 50%
YAKUZA 0 50%
YAKUZA KIWAMI 2 33%
ZANKI ZERO: LAST BEGINNING 70%
ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES 70%
ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA 70%

Recuerda que esta promoción estará disponible hasta el 8 de mayo a las 8 AM Hora del Pacífico, así que todavía tienes dos semanas para decidir qué vas a comprar. No olvides que también puedes aprovechar un segundo lote de ofertas adicional, y acá puedes consultar estos descuentos.

Fuente: PlayStation Blog


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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
Sigue a @remi_leon en Twitter

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