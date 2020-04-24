¡Arrancan las nuevas ofertas en PlayStation Store!

0 COMENTARIOS 24/04/2020 12:58 pm
Si ya terminaste todos tus juegos y no sabes qué más hacer durante esta cuarentena, entonces es tu día de suerte pues Sony acaba de lanzar la Promoción Éxito en Japón dentro de la PlayStation Store. Tal y como su nombre lo indica, este lote de ofertas incluye grandes descuentos en juegos originarios de Japón.
Acá te presentamos la lista completa:
|JUEGOS DE PS4
|DESCUENTO
|.HACK//G.U. LAST RECODE
|74%
|ACCEL WORLD VS SWORD ART ONLINE
|75%
|AI: THE SOMNIUM FILES
|50%
|AKIBA’S TRIP: UNDEAD & UNDRESSED
|70%
|ANNIVERSARY COLLECTION ARCADE CLASSICS
|55%
|ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK
|20%
|BIRTHDAYS THE BEGINNING
|60%
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
|75%
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS DELUXE EDITION
|75%
|BLACK DESERT: DELUXE EDITION
|50%
|BLACK DESERT: STANDARD EDITION
|50%
|BLACK DESERT: ULTIMATE EDITION
|50%
|BLAZBLUE: CENTRAL FICTION
|70%
|CAPCOM BEAT ‘EM UP BUNDLE
|50%
|CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION
|55%
|CASTLEVANIA REQUIEM: SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO OF BLOOD
|55%
|CATHERINE: FULL BODY
|50%
|CHOCOBO’S MYSTERY DUNGEON EVERY BUDDY!
|50%
|CODE: REALIZE ~BOUQUET OF RAINBOWS~
|70%
|CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS
|50%
|CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION
|55%
|CONTRA: ROGUE CORPS
|75%
|CRYSTAR
|60%
|DANGANRONPA 1•2 RELOAD
|50%
|DANGANRONPA ANOTHER EPISODE: ULTRA DESPAIR GIRLS
|50%
|DARK SOULS III – DELUXE EDITION
|75%
|DARK SOULS: REMASTERED
|40%
|DATE A LIVE: RIO REINCARNATION
|60%
|DEAD OR ALIVE 6
|65%
|DEAD OR ALIVE 6 DIGITAL DELUXE EDITION
|65%
|DEATH END REQUEST
|60%
|DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
|70%
|DEVIL MAY CRY 5 DELUXE EDITION (WITH RED ORBS)
|50%
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
|50%
|DEVIL MAY CRY HD COLLECTION & 4SE BUNDLE
|50%
|DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH – HACKER’S MEMORY
|75%
|DIGIMON WORLD: NEXT ORDER
|85%
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT
|50%
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
|75%
|DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
|75%
|DRAGON BALL XENOVERSE
|80%
|DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE
|80%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2
|85%
|DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
|85%
|DRAGON QUEST BUILDERS
|40%
|DRAGON QUEST BUILDERS 2
|40%
|DRAGON QUEST BUILDERS 2 DIGITAL DELUXE EDITION
|40%
|DRAGON QUEST HEROES II EXPLORER’S EDITION
|50%
|DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW
|50%
|DRAGON QUEST XI – DIGITAL EDITION OF LIGHT
|50%
|DRAGON’S CROWN PRO
|65%
|DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
|67%
|DUSK DIVER
|25%
|EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 5
|40%
|EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
|40%
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE:IRON RAIN
|50%
|FAIRY FENCER F: ADVENT DARK FORCE
|80%
|FATE/EXTELLA LINK
|40%
|FATE/EXTELLA LINK – DIGITAL DELUXE EDITION
|40%
|FATE/EXTELLA: THE UMBRAL STAR
|50%
|FIGHTING EX LAYER (STANDARD VERSION)
|70%
|FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION
|50%
|FINAL FANTASY TYPE-0 HD
|50%
|FINAL FANTASY VII
|50%
|FINAL FANTASY VIII REMASTERED
|50%
|FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER
|50%
|FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
|50%
|FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES
|50%
|FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
|50%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD
|70%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD DELUXE EDITION
|70%
|FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE
|50%
|GAL*GUN 2
|75%
|GAROU: MARK OF THE WOLVES
|50%
|GOD EATER 2: RAGE BURST
|75%
|GOD EATER 3
|60%
|GOD EATER: RESURRECTION
|75%
|GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
|50%
|GUILTY GEAR XRD REV 2
|70%
|GUNDAM VERSUS
|75%
|HARVEST MOON: A WONDERFUL LIFE SPECIAL EDITION
|50%
|HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SE BUNDLE
|50%
|HARVEST MOON: LIGHT OF HOPE SPECIAL EDITION
|50%
|HARVEST MOON: SAVE THE HOMELAND
|50%
|I AM SETSUNA
|50%
|JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE
|85%
|JUDGMENT
|50%
|LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK
|50%
|LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER OF TIME
|75%
|LOST SPHEAR
|60%
|MEGA MAN 11
|50%
|MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE
|33%
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION
|60%
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 AND 2 COMBO PACK
|50%
|MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2
|50%
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION
|50%
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2
|50%
|MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2
|50%
|MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
|80%
|METAL SLUG 3
|75%
|METAL SLUG ANTHOLOGY
|50%
|METAL SLUG XX
|60%
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE
|33%
|MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV
|50%
|MY HERO ONE’S JUSTICE
|67%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4
|70%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY
|50%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY
|50%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
|85%
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION
|77%
|NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM
|50%
|NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS ~ATELIERS OF THE NEW WORLD~
|50%
|NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH REMASTERED
|42%
|NITROPLUS BLASTERZ: HEROINES INFINITE DUEL
|60%
|ODIN SPHERE LEIFTHRASIR
|60%
|OKAMI HD
|50%
|ONE PIECE BURNING BLOOD – GOLD EDITION
|85%
|ONE PIECE: BURNING BLOOD
|80%
|ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
|80%
|ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS
|40%
|ONECHANBARA Z2: CHAOS
|70%
|ONIMUSHA: WARLORDS
|50%
|ONINAKI
|50%
|PATAPON 2 REMASTERED
|50%
|PERSONA 3: DANCING IN MOONLIGHT
|33%
|PERSONA 5: DANCING IN STARLIGHT
|33%
|PERSONA DANCING: ENDLESS NIGHT COLLECTION
|60%
|PHOENIX WRIGHT: ACE ATTORNEY TRILOGY
|50%
|PIXELJUNK MONSTERS 2
|80%
|PIXELJUNK MONSTERS 2 DELUXE EDITION
|80%
|RESIDENT EVIL
|75%
|RESIDENT EVIL 0
|75%
|RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
|54%
|RESIDENT EVIL 4
|60%
|RESIDENT EVIL 5
|60%
|RESIDENT EVIL 6
|60%
|RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
|50%
|ROMANCING SAGA 3
|25%
|SAGA SCARLET GRACE: AMBITIONS
|25%
|SAINT SEIYA SOLDIERS’ SOUL
|75%
|SAMURAI SHODOWN V SPECIAL
|50%
|SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES
|60%
|SAMURAI WARRIORS: SPIRIT OF SANADA
|50%
|SCHOOL GIRL/ZOMBIE HUNTER
|70%
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
|60%
|SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL – TAILOR-MADE EDITION
|60%
|SHINING RESONANCE REFRAIN
|60%
|SNK HEROINES TAG TEAM FRENZY
|40%
|SONG OF MEMORIES
|60%
|SOULCALIBUR VI
|70%
|STAR OCEAN : INTEGRITY AND FAITHLESSNESS
|60%
|STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R
|30%
|STAR OCEAN TILL THE END OF TIME
|50%
|STAR OCEAN: THE LAST HOPE – 4K AND FULL HD REMASTER
|50%
|STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION
|63%
|STREET FIGHTER V
|60%
|STRIDER
|80%
|SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT
|80%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET
|75%
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET COMPLETE EDITION
|75%
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION
|80%
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION DELUXE EDITION
|80%
|SWORD ART ONLINE: LOST SONG
|85%
|TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
|70%
|TALES OF BERSERIA
|75%
|TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION
|60%
|THE CALIGULA EFFECT: OVERDOSE
|50%
|THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH
|75%
|THE KING OF FIGHTERS 2000
|70%
|THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA
|50%
|THE KING OF FIGHTERS XIV
|50%
|THE KING OF FIGHTERS XIV SPECIAL ANNIVERSARY EDITION
|55%
|THE KING OF FIGHTERS™ ’98 ULTIMATE MATCH
|75%
|THE LAST REMNANT REMASTERED
|50%
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL
|40%
|THE LEGEND OF HEROES: TRAILS OF COLD STEEL II
|30%
|THE QUIET MAN
|67%
|THE YAKUZA REMASTERED COLLECTION
|25%
|TOKYO CHRONOS
|30%
|TOKYO DARK – REMEMBRANCE –
|50%
|TOKYO XANADU EX+
|80%
|UMBRELLA CORPS DELUXE EDITION
|75%
|UNDER NIGHT IN-BIRTH EXE:LATE[CL-R]
|30%
|VALKYRIA CHRONICLES 4
|57%
|VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION
|54%
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED
|60%
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
|55%
|VALTHIRIAN ARC: HERO SCHOOL STORY
|70%
|WHITE DAY: A LABYRINTH NAMED SCHOOL
|77%
|WORLD OF FINAL FANTASY
|50%
|YAKUZA 0
|50%
|YAKUZA KIWAMI 2
|33%
|ZANKI ZERO: LAST BEGINNING
|70%
|ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES
|70%
|ZERO ESCAPE: ZERO TIME DILEMMA
|70%
Recuerda que esta promoción estará disponible hasta el 8 de mayo a las 8 AM Hora del Pacífico, así que todavía tienes dos semanas para decidir qué vas a comprar. No olvides que también puedes aprovechar un segundo lote de ofertas adicional, y acá puedes consultar estos descuentos.
Fuente: PlayStation Blog