Reggie Fils-Aimé anuncia nuevo podcast con fines benéficos

El ex-presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé ha anunciado un podcast totalmente nuevo conocido como “Talking Games with Reggie and Harold”. Estará presentado junto al periodista y ganador de múltiples premios Harold Goldberg, y tendrá como objetivo recaudar fondos para el trabajo de enseñanza sin fines de lucro de la New York Videogame Critics Circle durante esta cuarentena.

Este podcast consistirá de siete capítulos y comenzará a transmitirse a mediados de mayo, y aquellos que donen a la causa tendrán acceso a contenido adicional así como la oportunidad de preguntarle cosas a Reggie para el show.

Esto es lo que la página de GoFundMe dice al respecto sobre este proyecto:

Tal y como lo anuncia Reggie en su cuenta de Twitter, uno de los primeros invitados para este nuevo podcast será nada más y nada menos que Geoff Keighley:

⁦@haroldgoldberg⁩ and I are Talking Games in a new podcast. Donations will fund activities for underserved communities. One of the first guests: ⁦@geoffkeighley⁩ Join us! https://t.co/9DjakIFwqO

