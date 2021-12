Xbox Game Pass no se detiene, y sigue ofreciendo una buena cantidad de juegos disponibles para todos los jugadores. Después de un noviembre con lanzamientos como Forza Horizon 5, diciembre nos entregará Halo Infinite, así como Stardew Valley, Final Fantasy XIII-2, Among Us, y una serie de títulos bastante interesantes.

A partir del día de mañana, 2 de diciembre, una extensa lista de juegos comenzará a llegar a Xbox Game Pass. En seguida puedes conocer todas las novedades para este servicio:

–ANVIL (Consola y PC) – 2 de diciembre

–Archvale (Nube, Consola y PC) – 2 de diciembre

–Final Fantasy XIII-2 (Consola y PC) – 2 de diciembre

–Lawn Mowing Simulator (Nube, Consola y PC) – 2 de diciembre

–Rubber Bandits (Nube, Consola y PC) – 2 de diciembre

–Stardew Valley (Nube, Consola y PC) – 2 de diciembre

–Warhammer 40,000: Battlesector (Nube, Consola y PC) – 2 de diciembre

–Space Warlord Organ Trading Simulator (Nube, Consola y PC) – 7 de diciembre

–Halo Infinite (Nube, Consola y PC) – 8 de diciembre

–One Piece Pirate Warriors 4 (Nube, Consola y PC) – 9 de diciembre

–Aliens: Fireteam Elite (Nube, Consola y PC) – 14 de diciembre

–Among Us (Consola) – 14 de diciembre

Sin duda alguna, la lista de la primera mitad de diciembre luce muy bien. Obviamente, Halo Infinite es el título estelar, pero entregas como Stardew Valley y Among Us son perfectas para jugar en compañía con más personas. De igual forma, Final Fantasy XIII-2 es un extenso RPG que le dará horas y horas de entretenimiento al público.

En temas relacionados, el Xbox Series S fue la consola más vendida durante el Black Friday. De igual forma, este es el GOTY de 2021 para Phil Spencer, jefe de Xbox.

Nota del Editor:

Una vez más, Xbox Game Pass demuestra que este es uno de los mejores servicios del momento. Ahora solo nos queda esperar y ver si la segunda mitad de diciembre también ofrece una gran lista de juegos, o algo más relajado.

Vía: Xbox