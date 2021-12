Si bien la primera mitad de diciembre ofrecerá una muy buena lista de juegos para todos los usuarios de Xbox Game Pass, esto también significa que otro grupo de títulos tendrán que abandonar esta plataforma en un par de días.

A partir del próximo 15 de diciembre, títulos como Guacamelee! 2 abandonarán esta plataforma. Si bien la siguiente lista no es tan fuerte como la de novedades, nunca es agradable que entregas de calidad no estén al alcance de los jugadores de una forma sencilla. Aquí el grupo completo:

–Beholder (Nube y Consola)

–The Dark Pictures: Man of Medan (Consola y PC)

–Guacamelee! 2 (Nube, Consola y PC)

–Wilmot’s Warehouse (Nube, Consola y PC)

–Unto The End (Nube, Consola y PC)

–Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Nube, Consola y PC)

Como siempre, puedes conseguir algunos de estos juegos con un 20% de descuento en la Microsoft Store, y así disfrutar de estas aventuras sin la preocupación de que desaparezcan de tu consola o PC. Puedes conocer todo lo que llegará a Xbox Game Pass aquí.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, es una lástima que juegos como Guacamelee! 2 y Yooka-Laylee and the Impossible Lair, los más atractivos de esta lista, ya no estarán disponible. Sin embargo, no se descarta que en un futuro alguno de estos títulos regrese a Xbox Game Pass.

Vía: Xbox