Hades es nombrado el GOTY de 2020 en SXSW. Conoce a todos los ganadores aquí

Pese a que nos encontramos ya varios meses dentro del 2021, aún hay un par de medios que se encargan de celebrar los mejores juegos del año pasado. Este es el caso de South by Southwest (SXSW), festival cultural que el día de hoy se encargó de premiar a 12 juegos en diferentes categorías. Aquí puedes conocer a todos los ganadores.

En esta ocasión, Hades, el título indie de Supergiant Games, fue galardonado como el mejor juego del 2020. De igual forma, Half Life: Alyx se llevó a casa el mejor título de VR, y Ghost of Tsushima recibió el premio de Excelencia en animación, arte y logros visuales. A continuación puedes checar a todos los ganadores.

GOTY (Juego del Año)

Otorgado al juego que ejemplifica la excelencia general y crea una experiencia de juego distinta en todas las plataformas y géneros.

Ganador: Hades – Supergiant Games

Juego independiente del año

Otorgado al juego independiente que ejemplifica la excelencia general y crea una experiencia de juego distinta en todas las plataformas y géneros.

Ganador: Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games / Coffee Stain Publishing

Juego de mesa del año

Otorgado al juego que ejemplifica la excelencia general y el ingenio de cualquier juego de mesa en cualquier género.

Ganador: The Search for Planet X – Renegade Game Studios / Foxtrot Games

Juego de realidad virtual del año

Otorgado al juego de realidad virtual que ejemplifica la excelencia general en el juego y el diseño en cualquier plataforma de realidad virtual.

Ganador: Half-Life: Alyx – Valve

Premio a la innovación cultural de Matthew Crump

Otorgado al juego que mejor desafía la “norma” de los juegos cotidianos y ofrece una visión culturalmente innovadora de un mundo, un personaje o una jugabilidad del juego.

Ganador: Dreams – Media Molecule / Sony Interactive Entertainment

Excelencia en animación, arte y logros visuales

Otorgado al juego con las imágenes más impresionantes y mejor diseñadas, incluidos efectos de animación y gráficos.

Ganador: Ghost of Tsushima – Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment

Excelencia en el diseño de juegos

Otorgado al juego con el mejor concepto de diseño general, mecánica de juego y mejor ejecución.

Ganador: Hades – Supergiant Games

Excelencia en música

Otorgado al juego que mejor ejemplifica la excelencia artística en la partitura musical y cómo progresa la narrativa del juego.

Ganador: Ori and the Will of thes Wisps – Moon Studios / Xbox Game Studios

Excelencia en multijugador

Otorgado al juego con la mejor experiencia de interacción de jugador a jugador.

Ganador: Deep Rock Galactic – Ghost Ship Games / Coffee Stain Publishing

Excelencia en narrativa

Otorgado al juego con la mejor historia y diálogo.

Ganador: The Last of Us Part II – Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Excelencia en diseño de audio

Otorgado al juego con los efectos de sonido más destacados e impactantes.

Ganador: DOOM Eternal – id Software / Bethesda Softworks

Excelencia en logros técnicos

Otorgado al juego que impulsó las capacidades de la tecnología y la programación más lejos o de manera más efectiva.

Ganador: Microsoft Flight Simulator – Asobo Studio / Xbox Game Studios

Vía: Comunicado oficial