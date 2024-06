Hacen comparativa de God of War Ragnarok de PC con PS5

La semana pasada se llevó a cabo una nueva edición de los State of Play, en la cual vimos algunos de los juegos que llegarán a PlayStation en los siguientes meses, y uno de los que se reveló fue ni más ni menos que God of War Ragnarok en su versión para computadora. Eso ha hecho que los fans se pregunten si el lanzamiento tendrá la misma calidad de lo que se vio en PS5 o si podrá superarlo debido a las tarjetas gráficas que existen en la actualidad, sobre todo la línea 40.

Para dar un vistazo previo, en Youtube se creó un video en el que puede ver lado a lado la comparación, incrustando las mismas escenas y momentos que se aprecian en el comercial para PC. El resultado da a entender que esta será la versión definitiva en cuanto a la parte gráfica, después de todo el juego en su momento se vio limitado, dado que también fue lanzado para la consola de anterior generación.

Acá lo puedes ver:

Descripción del juego:

God of War Ragnarök es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Es la secuela de God of War (2018) y es el noveno juego de la serie principal de God of War. El juego fue lanzado el 9 de noviembre de 2022 para las plataformas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Ha sido aclamado por la crítica por su narrativa profunda, su sistema de combate mejorado, sus gráficos y la evolución de sus personajes. Muchos críticos lo consideran una digna secuela del aclamado God of War (2018). El juego ha tenido un gran éxito comercial, consolidando aún más la franquicia God of War como una de las más importantes y queridas en la historia de los videojuegos.

Continúa la épica saga de Kratos y Atreus en un mundo de mitología nórdica rica y detallada, ofreciendo una combinación perfecta de narrativa, combate y exploración. El juego es un testimonio del talento de Santa Monica Studio y su capacidad para crear experiencias de juego profundas y emocionantes.