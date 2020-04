GTA V se irá de Xbox Game Pass en unas cuantas semanas

El día de hoy, Microsoft anunció que en unas cuantas semanas Red Dead Redemption 2 se sumará a Xbox Game Pass. Sin embargo, les va a costar a sus sucriptores tanto en Xbox One como en PC. ¿Por qué? Porque con la llegada de este aclamado título también se va otro sumamente popular y estamos hablando de Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2 llegará a Xbox Game Pass el 7 de mayo, y en el momento que lo haga, GTA V desaparecerá del servicio. Dicho esto, si por alguna extraña razón todavía no lo tienes, y quieres seguir jugando una vez que abandone la plataforma, entonces podrás adquirirlo con un descuento del 20%.

Al momento de escribir esta nota, no hay nada que nos indique cuándo podría volver este juego a la biblioteca de Xbox Game Pass, pero asumimos que no será dentro de pronto. De igual manera, parece que Rockstar no quiere ambos juegos en el servicio al mismo tiempo, así que cuando regrese, cabe la posibilidad que también reemplace a RDR II.

Via: ComicBook