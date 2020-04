¡GRIS ha logrado vender más de un millón de unidades!

Han pasado casi dos años desde que GRIS llegó a PC y Nintendo Switch, y en ese periodo de tiempo el juego ha logrado vender más de un millón de unidades. El título desarrollado por Nomada Studios, estudio independiente proveniente de España, ha ganado un par de premios en el último año y el equipo detrás de este juego está más que feliz por sus logros.

Por medio de un tweet Nomada Studios reveló esta información, y agradece a los desarrolladores, sus familias y su publisher, Devolver Digital, por haber hecho posible este hito. Durante The Game Awards 2019, GRIS logró ganar el premio a “Juegos de Impacto”.

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies… crazy!! ?? Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m

— Nomada Studio – G R I S (@nomadastudiobcn) April 19, 2020