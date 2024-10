Green Day anuncia juego nuevo de Game Boy

A pesar de que Nintendo ya no fabrique más consolas de Game Boy, muchos productos de esta consola siguen saliendo al mercado gracias a los fans de lo retro, como resultado hemos tenido hasta Shantae Advance, un lanzamiento perdido de Way Forward que verá la luz del día en 2025 para el GBA. Y ahora se ha anunciado otro cartucho, pero llama la atención que quienes lo están promocionando son ni más ni menos que una banda de rock de los Estados Unidos.

Green Day ha anunciado el lanzamiento de Dookie Demastered, una colección de objetos únicos que celebran el icónico álbum de 1994. Esta edición especial incluye una serie de artículos como un disquete titulado Having a Blast, un timbre con la pista Longview y un Big Mouth Billy Bass con la canción Basket Case. Pero lo más destacado de es un cartucho de Game Boy que reproduce la canción Welcome to Paradise.

La pieza, limitada a solo 25 copias numeradas, tiene un precio de $39 USD y se ha convertido en un objeto de colección muy codiciado. Aunque no incluye un juego, simplemente permite escuchar la canción en una consola de ocho bits, lo que ha generado gran interés entre los fanáticos y coleccionistas.

Los artículos están disponibles exclusivamente solo para residentes de EE. UU. y se pueden adquirir a través de un sorteo en la página oficial de la banda. Cada coleccionable representa una pieza única del legado de Dookie, y su disponibilidad limitada los ha convertido en objetos de deseo para seguidores de Green Day. Esto hace sentido con la época en la cual se volvieron famosos, dado que son los años 90’s y la portátil también tuvo su auge a pesar de haber salido en 1989.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Definitivamente sería increíble tener el cartucho, pues llama la atención conocer la interfaz que te lanza para reproducir la canción y también escuchar ese tema entero en ocho bits. Pero como son 25 piezas, mejor esperemos a que alguien suba el unboxing en Youtube.