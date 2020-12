Grandes ofertas navideñas de videojuegos en Amazon

Estamos a un par de días de la Navidad. En dado caso de que aún necesites hacer algún tipo de compra, Amazon actualmente goza de ofertas que necesitas aprovechar para entregar el mejor regalo posible durante la gran celebración de este mes.

The Last of Us Part II – PlayStation 4 – Standard Edition

Uno de los mejores juegos del año a un precio simplemente espectacular.

Consola Xbox Series S

Consigue una consola de siguiente generación a un precio espectacular.

Control alámbrico para Nintendo Switch – Suéter Navideño Pokémon

Siente todo el espíritu navideño con este control de Switch especial.

Nintendo Labo – Variety Kit

Un gran regalo que podrá entretener a grandes y chicos.

8Bitdo Sn30 Pro+ Bluetooth Gamepad (Black Edition) Nintendo Switch

Con este control de 8Bitdo podrás disfrutar de todos tus juegos de gran forma.

Streets Of Rage 4 – Standard Edition – Xbox One

Un gran beat’em up a un precio reducido.

Razer RZ Abyssus Essential Ambidextrous Gaming Mouse

Disfruta de todos tus juegos en PC con este gran mouse.

Razer Keyboard

No hay que olvidar que también es necesario un teclado para jugar en PC.

Immortals Fenyx Rising – Xbox One – Standard Edition

Uno de los mejores juegos para finales de año a un precio imperdible.

Paper Mario Origami King

La más reciente entrega en una de las series más amadas de Nintendo, no te lo puedes perder.

Mortal Kombat 11 – Xbox One

Catalogado como el mejor juego de peleas de 2020, con este precio tu billetera no sufrirá de ningún fatality.

Vía: Amazon