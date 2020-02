La tabla de ventas en Japón ya está disponibles para la semana del 3 al 9 de febrero. Gracias a Famitsu, nos enteramos que Ring Fit Adventure y Pokémon Sword and Shield siguen teniendo una fuerte presencia en el mercado japonés, pero la llegada del nuevo contendiente, Granblue Fantasy: Versus, ha alterado un poco la situación.

En todo el territorio asiático, Granblue Fantasy: Versus logró vender un total de 150 mil copias durante su primer semana, y un poco más de la mitad de ellas son provenientes de Japón, donde el juego vendió 86,248 copias. El resto del top 10 no es muy diferente a lo que hemos estado viendo las últimas semanas, pero por qué no mejor lo ves por ti mismo:

1) [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Cygames) {2020.02.06} – 86.248

2) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 23.149 / 675.906

3) [NSW] Pokémon Sword and Shield (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 23.114 / 3.402.851

4) [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} – 10.589 / 228.459

5) [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 9.650 / 142.181

6) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 9.336 / 3.552.657

7) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 9.063 / 1.252.623

8) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 8.911 / 2.765.403

9) [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco Games) {2020.01.16} – 7.860 / 136.932

10) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 6.132 / 1.336.277

Via: ResetEra