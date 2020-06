Google anuncia un nuevo Stadia Connect para el siguiente mes

Google Stadia parece haber desaparecido de las noticias últimamente, y es que este experimento por parte de la compañía estadounidense no está teniendo el desempeño que ellos deseaban. Sin embargo, Google no piensa echarse para atrás y ha anunciado un nuevo Stadia Connect para el próximo 14 de julio de 2020.

Por medio de Twitter, la compañía hizo llegar la noticia:

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE

— Stadia (@GoogleStadia) June 17, 2020