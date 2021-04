Godzilla Singular Point estrena tráiler y confirma ventana de estreno en Netflix

El mundo no está listo para abandonar a Godzilla. Además de la película de Hollywood, actualmente está en producción un anime, el cual llegará a Netflix en los próximos meses, y un reciente tráiler ha confirmado su fecha de estreno.

Godzilla Singular Point no está relacionado con la película de Godzilla vs Kong, pero sí promete el caos y destrucción que caracteriza a esta franquicia. Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que este anime llegará a Netflix el próximo mes de junio.

El anime de 13 episodios se estrenó el pasado 25 de marzo en la televisión de Japón pero, a partir de un punto no específico de junio, Netflix se encargará de transmitir esta serie en occidente. Este programa se unirá a una variedad de títulos de Godzilla que están disponibles en esta plataforma de streaming, que incluyen Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: City on the Edge of Battle y Godzilla: The Planet Eater.

Vía: Netflix