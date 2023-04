Ghostwire: Tokyo habría llegado a Xbox con problemas

Después de poco más de un año se rompió el contrato de exclusividad de Ghostwire: Tokyo con PlayStation, puesto que este juego de Tango Gameworks al fin ha aterrizado en consolas de Xbox, así como la plataforma de Game Pass. Sin embargo, no todo es felicidad con esta adición al catálogo, pues se han reportado ciertos fallos.

Algunas personas han señalado que hay muchas caídas de FPS en el modo de rendimiento y que los controles también se sienten bastante lentos. A eso se le añaden algunos bugs gráficos que pueden ser molestos a ratos. Lo realmente preocupante de todo, es que está pasando también con Xbox Series X, la cual supuestamente es la consola más potente de la actualidad.

tried the game on Xbox just now and uninstalled it after about an hour. The graphics and gameplay are cool but the controls are so weird I tried adjusting the sensitivity and the acceleration to make it playable but it just responds so slow and weirdly on Xbox Series S both modes

— Patrick Pants (@ModernArtCop) April 12, 2023