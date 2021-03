Ghost of Tsushima: actor de voz de Jin Sakai responde a la noticia de la película

La semana pasada, Sony y PlayStation Productions tomaron al mundo por sorpresa con la noticia de que ya estaban trabajando en una película de Ghost of Tsushima. Este proyecto será encabezado por el director de John Wick, Chad Stahelski y contará con Sucker Punch como productor ejecutivo. Todavía nos queda la duda de quién será el responsable por dar vida a Jin Sakai en la pantalla grande, y su actor de voz recientemente se pronunció al respecto.

Daisuke Tsuji fue el responsable por prestar su voz y parentesco al protagonista de Ghost of Tsushima, y como tal, muchos creen que también retomará el papel para el largometraje. Sin embargo, un reciente tweet del actor sugiere que, al menos por ahora, no está dentro del proyecto:

If I get to play Jin in the live action Ghost, let it be known that I fully agree to doing butt nudity. https://t.co/WJBPP9gkgb

— Daisuke Tsuji (@dicek2g) March 26, 2021