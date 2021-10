Después de un largo tiempo de espera, la segunda temporada de The Witcher finalmente estará llegando a Netflix en diciembre. Ya hemos tenido bastantes avances hasta la fecha, pero por si esos no habían sido suficientes para tí, acá te compartimos una nueva imagen que muestra a Geralt of Rivia en acción.

Esta segunda parte también nos dará nuestro primer vistazo a la versión live-action de Vesemir, el cual estará interpretado por Kim Bodnia. De igual forma, los personajes de Ciri y Yennefer tendrán más relevancia en la historia.

La segunda temporada de The Witcher se estrenará el 17 de diciembre en Netflix.

Nota del editor: Con suerte, la segunda temporada corregirá muchas de las asperezas que tenía la primera parte, como lo fueron esos confusos lapsos de tiempo. Aunque su tercera temporada ya fue confirmada, no sabemos qué otros planes pueda tener Netflix para la IP, como spin-offs u otras cosas.

Via: ComicBook