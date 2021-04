¿Gears 6 será anunciado este año? Insider responde

Aparentemente, la presentación de Xbox en E3 2021 será una de las más completas y emocionantes de todo el evento. La mala noticia es que Gears 6 no será uno de los anuncios de la compañía, o al menos así lo sugiere un reconocido insider.

En el más reciente episodio de Game Mess Show, Jeff Grubb fue cuestionado por uno de sus espectadores sobre la posibilidad de ver Gears 6 durante E3 2021. Grubb sugirió que Xbox “tiene muchas otras cosas”, y como tal, lo mejor sería no emocionarnos por esta potencial revelación. Posteriormente, añade que hasta la fecha no ha sabido nada sobre Gears 6, y si realmente fuera a ser anunciado en los próximos meses, él ya tendría por lo menos unas cuantas pistas.

(Jeff Grubb) Gears 6 will not be shown at this year’s E3. They’re have too much going on. 👀🤔 pic.twitter.com/oS0AdB6Ulw

— Idle Sloth (@IdleSloth84) April 19, 2021