Sabemos que el sucesor del Nintendo Switch está en camino, pero las fechas de su revelación y lanzamiento siguen siendo un misterio que solo la Gran N conoce. Sin embargo, un insider ha decidido ponerle fin a las especulaciones, señalando que no solo tendríamos el primer vistazo a esta consola hasta el siguiente año, sino que llegaría a nuestras manos durante los primeros meses de 2025.

Recientemente, el usuario conocido como NinPagos compartió un mensaje en Familiboards, en donde ha señalado que el Nintendo Switch 2 sería revelado en enero de 2025, seguido de un lanzamiento en marzo del mismo año. Esto debido a que Nintendo aún quiere que su consola actual goce de un buen cierre de temporada.

Junto a esto, el insider, quien en el pasado filtró el Switch OLED Model, Mario and Luigi: Brothership, y múltiples eventos digitales de la compañía, ha señalado que, después de la décima generación de Pokémon y sus respectivos DLC, los siguientes juegos en la serie serían remakes de Black & White. Esto no es difícil de imaginarse considerando que ya hemos visto con previas entregas, pero por el momento no hay información oficial al respecto.

Como es de esperarse en estos casos, Nintendo no ha confirmado o desmentido esta información, y es probable que no lo haga. Considerando que nos encontramos a poco más de un mes de que acabe el 2025, no suena descabellado pensar que la revelación del Switch 2 se llevará a cabo hasta el siguiente año, y un lanzamiento en marzo sería similar a lo que vimos en 2017.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el Switch 2 y su revelación. En temas relacionados, Nintendo estaría preparando un gran lanzamiento para el Switch 2. De igual forma, analista revela cuándo sería revelado esta consola.

Nota del Autor:

Aunque suena extraño, estoy de acuerdo con esta filtración. Un lanzamiento en verano sería posible, y en otoño se enfrentaría contra GTA 6. De esta forma, el Switch 2 bien podría llegar en algún punto de marzo.

Vía: Reddit