Filtración revela la posible fecha de lanzamiento para el MMO de The Lord of the Rings

Además de The Lord of the Rings: Gollum, el mundo de la Tierra Media tendrá un MMO, el cual está siendo desarrollado por Amazon Game Studios en colaboración con Leyou Technologies Holdings. Este proyecto fue anunciado a mediados del año pasado, y desde entonces no hemos escuchado mucho sobre este título free-to-play. Ahora, una filtración ha revelado la posible ventana de lanzamiento de este título.

De acuerdo con un documento confidencial, los responsables del proyecto hablan de un lanzamiento de este MMO para 2024. La información menciona que Leyou Technologies ha marcado el 1 de junio del 2021 para tener un prototipo jugable. A partir de ese momento, si todo sale bien, está planeada una beta cerrada a finales de 2022, seguida de una abierta a comienzos del 2023. Una vez completado este proceso, veríamos la versión 1.0 entre seis y 12 meses después.

Sin embargo, es importante mencionar que el documento fue firmado el 5 de junio de 2019, así que varios detalles pudieron ser modificados en un año y medio. De igual forma, tenemos que considerar que Leyou recibió una gran inversión de Tencet para desarrollar juegos exclusivos a mediados de 2020. Tampoco hay que olvidar que Amazon Game Studios se encuentra enfocado en Luna, su servicio de streaming, y recientemente canceló Crucible, otro de sus grandes títulos.

En su momento se llegó a mencionar un lanzamiento para PC, Xbox One y PS4, aunque es posible que las versiones de la generación pasada sean sustituidas por el Xbox Series X|S y PS5. En temas relacionados, puedes checar cómo es que The Lord of the Rings: Gollum aprovechará la tecnología del PS5 aquí.

Vía: Wccftech