The Lord of the Rings: Gollum aprovechará el SSD, ray-tracing y más funciones del PS5

Pese a que el esperado The Lord of the Rings: Gollum sigue sin fecha de lanzamiento, recientemente se compartió nueva información sobre este título. En específico, Daedalic Entertainment, los desarrolladores, han detallado las funciones del PS5 que serán aprovechadas en este esperado juego de 2021.

En una entrevista con la Official PlayStation Magazine UK, varios miembros del equipo de desarrollo hablaron de cómo utilizarán el poder del PS5 a su favor. En cuanto al control, la respuesta háptica llevará la inmersión al siguiente nivel, ya que con esta tecnología podremos sentir de forma más directa las acciones de Gollum. Jonas Husges, director editorial en Daedalic, también comentó que el equipo está haciendo uso del poder de la SSD para hacer la experiencia más abierta para el jugador. Esto fue lo que comentó:

“Volver a empezar una sección tras un salto mal calculado, o un encuentro funesto con un guardia orco, será instantáneo. Queremos incentivar a los jugadores a experimentar [al jugar], y el SSD elimina un gran obstáculo para ello”.

Por otro lado, este título hará uso del Audio 3D, con la cual tendremos una mejor idea de todo lo que está a nuestro alrededor. En cuanto al aspecto visual, Mathias Fischer, director de arte, menciona que el ray-tracing será un elemento importante que hará que el juego se vea mejor, y también juega un papel fundamental para el gameplay, ya que las “fuentes de luz dinámicas y en movimiento supondrán ese desafío extra cuando Gollum se mueva por la oscuridad”.

Por el momento, The Lord of the Rings: Gollum sigue sin una fecha especifica de lanzamiento, pero llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2021. En temas relacionados, aquí puedes ver un poco de este juego en la nueva generación.

Vía: Altchar